Un réchauffement à 1,5° ou à 2° sera différent

Rapport L'impact environnemental de la Suisse par personne a diminué de 19% en 20 ans, selon une étude de l'OFEV publiée ce lundi. Mais il reste 3 fois supérieur à ce que la planète peut endurer. Plus...

Réchauffement climatique Des dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées lors de marches pour le climat, samedi partout dans le monde. Plus...

Réchauffement climatique Un collectif de scientifiques français veut pousser les dirigeants à prendre des mesures contre le réchauffement climatique. Plus...

Santé Plusieurs organisations tirent la sonnette d'alarme sur les conséquences du réchauffement climatique sur la santé respiratoire. Plus...

Suisse S'il n'y a plus d'espoir pour les petits glaciers comme celui du Pizol, des mesures peuvent encore venir à l'aide des plus grands. Plus...