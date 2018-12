Un rarissime orang-outan albinos retrouve la jungle

Le seul orang-outan albinos connu, une femelle nommée Alba, a été remise en liberté dans la jungle de Bornéo plus d'un an après avoir été retrouvée en captivité, a annoncé une ONG indonésienne vendredi.

Elle avait été repérée en avril 2017 par des défenseurs de l'environnement dans une cage où l'avaient placée des habitants d'un village du centre de la province indonésienne de Kalimantan.

Son nez était en sang -- du fait de sa capture au cours de laquelle elle avait été blessée -- et elle ne pesait que 8 kilos, a indiqué La Fondation pour la survie des orangs-outans de Bornéo (BOSF).

En danger critique d'extinction

Le primate aux yeux bleus, couvert d'une fourrure blanche duveteuse, a été relâché dans la jungle mercredi avec une compagne, Kika, venant du même centre de réhabilitation. «Jusqu'à présent elle montre de bons signes d'adaptation», a indiqué à l'AFP Nico Hermanu, un porte-parole de BOSF.

«Elle a escaladé des arbres hauts de 35 mètres et a mangé des fruits cueillis dans la forêt». Alba a six ans et pèse 28 kilos. Elle et Kika feront l'objet d'une surveillance par les équipes du parc national de Bukit Baka Bukit Raya.

Ce sauvetage constitue une bonne nouvelle, et elles sont rares, pour cette espèce en danger critique d'extinction. L'habitat de l'orang-outan, que l'on retrouve uniquement sur les îles de Bornéo et de Sumatra, s'est réduit de façon drastique ces dernières années en raison de l'exploitation des forêts pour le bois, le papier, l'huile de palme ou les activités minières.

Une population en chute libre

La population d'orangs-outans de Bornéo a chuté d'environ 288'500 en 1973 à moins de 100'000 aujourd'hui selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Deux autres espèces d'orangs-outans vivent sur l'île indonésienne de Sumatra et leur situation est aussi critique.

Les employés des exploitations d'huile de palme attaquent parfois cet animal qu'ils considèrent comme un nuisible tandis que des braconniers les capturent pour les vendre comme des animaux de compagnie. (afp/nxp)