Un rappeur «islamo-caillera» fait scandale

Des élus français de droite et d'extrême droite ont protesté dimanche contre les prochains concerts dans la salle du Bataclan du rappeur français Médine, qui avait suscité une polémique en 2015 avec le titre «Don't Laïk», paru une semaine avant l'attentat contre Charlie Hebdo.

«Au Bataclan, la barbarie islamiste a coûté la vie à 90 de nos compatriotes. Moins de trois ans plus tard, s'y produira un individu ayant chanté crucifions les laïcards et se présentant comme une islamo-caillera » (ou racaille, ndlr). «Sacrilège pour les victimes, déshonneur pour la France», s'est offusqué sur Twitter le président du parti de droite Les Républicains (LR), Laurent Wauquiez.

Lors d'une série d'attentats menés dans la soirée du 13 novembre 2015, un commando djihadiste, a tué 130 personnes à Paris et dans sa banlieue, dont 90 au Bataclan. Sollicité par l'AFP, le codirecteur du Bataclan, Jules Frutos, n'a pu être joint. Le député LR des Alpes-Maritimes (sud-est), Eric Ciotti, a de son côté demandé «au président Emmanuel Macron d'interdire ce concert» du rappeur Médine, estimant dans un communiqué que «si la liberté d'expression est un droit fondamental, il y a des symboles qui ne peuvent être profanés».

Cap sur le rap avec la nouvelle série Booska-P en partenariat avec Apple

Ici, @Medinrecords nous parle de sa ville dans une interview réalisée avec l’iPhone X. pic.twitter.com/fY1yy7Z0SR — Booska-p.com (@booska_p) June 5, 2018

«Aucun Français ne peut accepter que ce type aille déverser ses saloperies sur le lieu même du carnage du Bataclan. La complaisance ou pire, l'incitation au fondamentalisme islamiste, ça suffit !», a pour sa part écrit la présidente du parti d'extrême droite Rassemblement national (ex-FN), Marine Le Pen, sur son compte Twitter.

Médine au Bataclan alors qu'il chante des paroles telles que "crucifions les laïcards comme à Golgotha" : c'est un ultime outrage à nos morts du 13 novembre ! Ne soyons pas complices, il faut annuler ce concert sur des cadavres !#PasDeMédineAuBataclan pic.twitter.com/5uFmNt8GLf — Gilbert Collard (@GilbertCollard) June 10, 2018

Une pétition contre la tenue des concerts les 19 et 20 octobre a été lancée sur change.org par un ex-délégué local du FN dans les Alpes-de-Haute-Provence (sud-est). Le rappeur français avait fait polémique en janvier 2015 avec son titre «Don't Laïk» et des paroles comme «crucifions les laïcards comme à Golgotha» et «j'mets des fatwas sur la tête des cons».

Ce titre était paru une semaine avant l'attentat contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, lors duquel deux hommes armés avaient exécuté 11 personnes dans les locaux parisiens du journal.

Les Inrocks - Médine : "La laïcité est instrumentalisée pour diaboliser l'islam": //t.co/VvTwJSzFaq via @lesinrocks — Zerfen94 (@Zerfen94) June 3, 2015

«Un musulman ne peut pas avoir une critique objective de la laïcité. J'en ai fait les frais. Je me revendique de cet esprit outrancier, satirique au nom de la liberté d'expression pour pouvoir blasphémer une valeur lorsqu'elle est dévoyée», s'était défendu Médine plus tard dans l'hebdomadaire français Les Inrocks.

Le Bataclan est réputé pour sa programmation rock mais aussi rap, ce que rappelle Médine dans la chanson «Bataclan» de son dernier album qui vient de sortir. Médine jouera aux Docks de Lausanne le 27 octobre prochain. (afp/nxp)