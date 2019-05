Un proche de Trump prône une «réponse militaire»

Un sénateur proche de Donald Trump a assuré lundi que l'Iran était responsable de récents actes hostiles au Moyen-Orient et a préconisé une «réponse militaire écrasante» en cas d'atteintes aux intérêts américains.

Lindsey Graham, un élu républicain, a précisé avoir été informé par le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton, un faucon depuis longtemps partisan de la manière forte avec Téhéran.

«Il est clair que ces dernières semaines l'Iran a attaqué des oléoducs et des navires d'autres pays et qu'il est à l'origine de flux de menaces à l'encontre des intérêts américains en Irak», a tweeté M. Graham.

The fault lies with the Iranians, not the United States or any other nation.



If the Iranian threats against American personnel and interests are activated we must deliver an overwhelming military response.



Stand firm Mr. President.