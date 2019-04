Un «proche» d'Assange arrêté en Equateur

L'Equateur a arrêté jeudi une personne «proche» de Julian Assange accusée d'avoir «collaboré aux tentatives de déstabilisation du gouvernement» du président Lenin Moreno, a annoncé la ministre de l'Intérieur Maria Paulo Romo. La ministre a précisé que cette personne, dont elle n'a pas dévoilé le nom, avait été interpellée alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'Equateur pour aller au Japon.

Plus tôt, peu après l'annonce du retrait de l'asile diplomatique et de la nationalité équatorienne à Julian Assange, Mme Romo avait dit: «Un des membres clés de l'organisation WikiLeaks et proche de M. Julian Assange vit depuis plusieurs années en Equateur. Nous avons des preuves suffisantes que cette personne a collaboré aux tentatives de déstabilisation du gouvernement».

Mme Romo a ajouté que ce collaborateur du site WikiLeaks «travaillait de manière proche» avec l'ex-ministre des Affaires étrangères, Ricardo Patiño, du précédent président équatorien Rafael Correa (2007-2017), ainsi qu'avec «deux hackers russes qui vivent aussi en Equateur».

Selon la chaîne Teleamazonas, la personne arrêtée est un ressortissant suédois, Ola Bini, expert en informatique, spécialiste en questions de sécurité et cryptographie. Sur son compte Twitter, Ola Bini, dans son dernier tweet publié jeudi, dit redouter «une chasse aux sorcières».

She further said this information soon will be handed over to the Fiscalía for potential prosecution. Very worrisome news - this seems like a witch hunt to me.