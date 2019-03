Un procès pour l'oncle de Bachar el-Assad

Le Parquet national financier français réclame un procès pour Rifaat al-Assad, oncle du président syrien Bachar el-Assad, soupçonné de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine immobilier colossal, estimé à 90 millions d'euros, a appris jeudi l'AFP de sources proches du dossier.

Si les juges d'instruction devaient suivre les réquisitions du Parquet, signées le 8 mars et dont l'AFP a eu connaissance, Rifaat al-Assad, 81 ans, serait jugé devant le Tribunal correctionnel de Paris pour «blanchiment en bande organisée», fraude fiscale aggravée et détournements de fonds publics aux dépens de l'État syrien, ainsi que pour le «travail dissimulé» de gardiens et personnels de maison. (afp/nxp)