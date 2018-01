Un prêtre volait des objets liturgiques uniques

Le père Stéphane C. qui a officié à Arles de 2008 à l'été 2017, a été mis en examen (inculpé) la semaine dernière pour «vol de biens culturels mobiliers relevant du domaine public» entre juin 2014 et juin 2017. Il est soupçonné d'avoir dérobé des objets de culte appartenant à la mairie d'Arles pour une valeur estimée à «plusieurs milliers d'euros», a précisé le procureur de la République de Tarascon, Patrick Desjardins.

«Sur les 1000 objets répertoriés, 172 objets classés ont disparu», comme des calices, des chasubles, des ostensoirs ou encore des croix, a indiqué le procureur, précisant que l'enquête devra déterminer ce qui est imputable au prêtre qui a reconnu les faits lors de sa garde à vue.

L'information judiciaire a été ouverte après un inventaire réalisé au début de l'été par le service du patrimoine de la mairie, qui a porté plainte.

Dans un communiqué l'archevêque d'Aix et Arles, Christophe Dufour, explique avoir, «devant la gravité des faits qui lui sont reprochés», demandé au prêtre de se retirer à titre provisoire «de ses paroisses et de ne plus exercer son ministère de prêtre dans l'attente des décisions que prendra la justice». (afp/nxp)