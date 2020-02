Un premier décès signalé en Italie

Le Royaume-Uni rapatrie 32 passagers du Diamond Princess

Le Royaume-Uni a commencé à rapatrier des Britanniques qui se trouvaient sur le bateau de croisière Diamond Princess, placé en quarantaine dans la banlieue de Tokyo à Yokohama en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé le gouvernement. «Nous pouvons confirmer que le vol d'évacuation du Japon a maintenant décollé avec 32 passagers britanniques et européens à bord», a tweeté le ministère des Affaires étrangères britannique dans la nuit de vendredi à samedi. L'avion «devrait arriver au Royaume-Uni samedi matin», (heure locale au Royaume-Uni), a précisé le Foreign Office. Des soignants et des représentants du gouvernement britannique se trouvent également dans l'avion. L'avion doit atterrir à la base militaire de Boscombe Down près de Salisbury, dans le sud-est de l'Angleterre. Les passagers seront ensuite placés 14 jours en quarantaine.