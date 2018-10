Un premier Starbucks en langue des signes

La chaîne américaine Starbucks a ouvert mardi à Washington son premier café aux Etats-Unis dont tout le personnel, majoritairement sourd ou malentendant, peut s'exprimer en langue des signes.

C'est, à première vue, un café comme la célèbre enseigne en compte à tous les coins de rue ou presque dans les grandes villes du pays.

Moments ago - doors opened to customers waiting outside for the first U.S signing Starbucks store #StarbucksSigns pic.twitter.com/7W3mTC2aco

De jeunes employés en chemise noire sous leur tablier vert s'activent derrière le comptoir au design épuré pour servir pâtisseries et boissons chaudes dans de grands gobelets en carton. Mais malgré l'affluence surprenante pour un mardi matin, un calme feutré enveloppe les lieux, où la plupart des commandes et des discussions autour des tables se font en ASL, la langue des signes américaine.

We're proud to introduce our first U.S. Signing Store. Now open in Washington, D.C. ???? #StarbucksSigns pic.twitter.com/ZLGeKVGFJ7