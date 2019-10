Un pont s'effondre sur des voitures

Des morts sont pressentis en Chine après le spectaculaire effondrement jeudi d'un pont routier urbain sur une voie où circulaient des voitures, a annoncé un média d'Etat.

L'accident s'est produit vers 18h10 (12h) à Wuxi, dans la province du Jiangsu (est), à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Shanghai, selon la télévision publique CCTV.

«Les opérations de secours sont en cours», a indiqué la chaîne dans un message sur le réseau social Weibo. «Le bilan des morts et des blessés est en train d'être établi.»

D'impressionnantes vidéos publiées en ligne par des médias chinois montrent un pont haut de plusieurs mètres qui bascule sur un côté et vient écraser des véhicules situés en contrebas.

#Wuxi update: Locals who live near the collapsed elevated road told us they thought it was an earthquake. “We saw a tricycle smashed but the driver escaped.” pic.twitter.com/m2KL10XMIG