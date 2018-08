Un pont s'effondre à Gênes: au moins 22 morts

Au moins 22 personnes sont mortes dans l'effondrement d'une portion de viaduc de l'autoroute A10 mardi à Gênes, a annoncé Eduardo Rixi, vice-ministre italien des Infrastructures. «Je confirme malheureusement qu'il y a 22 morts, et ce bilan risque de s'alourdir», a déclaré Eduardo Rixi à la télévision.

«Il y a déjà 22 morts (...) et au moins une vingtaine de voitures impliquées. Nous pensons donc que le bilan peut s'aggraver», a dit Eduardo Rixi en direct sur la chaîne d'information en continu Sky TG24. D'après les services ambulanciers italiens et des sources policières, la catastrophe a fait des dizaines de victimes.

Les services ambulanciers parlent de dizaines de morts. Le directeur du centre d'appel des urgences de Gênes a parlé à quelques médias de «dizaines de victimes», des propos confirmés par son entourage, sans préciser s'il s'agissait de morts ou de blessés. Selon cette même source, quatre blessés graves étaient en train d'être acheminés vers des hôpitaux.

«Nous suivons la situation minute par minute, je remercie les 200 pompiers qui sont à l'oeuvre pour sauver des vies», a pour sa part déclaré le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini.

Au moins dix véhicules sur le pont

Le pont s'est effondré vers 11h30, alors qu'un violent orage s'abattait sur la région de Gênes. Selon les services de secours, cités par l'agence de presse italienne Ansa, au moins 10 véhicules se trouvaient sur l'édifice au moment de l'effondrement. Les secours sont présents massivement sur place.

Le ministre italien des Transports, Danilo Toninelli, a évoqué sur Twitter «ce qui semble être une immense tragédie», mais il n'a pas avancé de bilan.

Les images de télévision montrent des dizaines de secouristes s'activant autour de carcasses de camions et de voitures précipités dans le vide, sur une soixantaine de mètres.

Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città