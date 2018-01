Un policier tué lors des manifestations en Iran

Le président américain Donald Trump a appelé lundi à un changement de régime en Iran, après les violences meurtrières de ces derniers jours. Il s'agit des plus importantes contestations du pouvoir depuis les grandes manifestations de 2009.«L'Iran échoue à tous les niveaux, malgré le très mauvais accord passé avec le gouvernement Obama», a affirmé M. Trump sur Twitter.





Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!