Un pilote de ligne rapatrie la dépouille de son père

Bryan Knight avait cinq ans quand il a vu pour la dernière fois son père, l'officier Roy Knight, un pilote de l'armée de l'air américaine, en janvier 1967 sur le tarmac d'un aéroport de Dallas au Texas.

«Je suis très honoré et touché»

L'avion de son père a été abattu quatre mois plus tard lors d'une mission de combat au-dessus de la piste Ho Chi Minh, au Laos, en pleine guerre du Vietnam. Ses restes n'ont été découverts que récemment.

Cinquante deux ans après, Bryan Knight, maintenant capitaine de la compagnie Southwest Airlines, était aux commandes de l'avion qui a atterri sur le même aéroport avec à son bord le cercueil de son père, enveloppé dans un drapeau américain.

«Etre en mesure de faire ça, de ramener mon père à la maison, je suis très très honoré et très touché», a déclaré Bryan Knight dans une vidéo publiée par Southwest.

«Je ne pensais vraiment pas que cela pourrait arriver un jour», a-t-il poursuivi. «Il revient réellement à la maison (...) et nous allons trouver un lieu où nous pouvons lui rendre hommage.»

Tir de défense anti-aérienne

Employés de Southwest et de l'aéroport se tenaient en rang serré sur le tarmac quand le cercueil du soldat a été extirpé.

Roy Knight avait 36 ans quand son avion bombardier s'est écrasé dans le nord du Laos, le 19 mai 1967. Il avait été touché par un tir de défense anti-aérienne.

The remains of Col. Roy A. Knight, Jr. landed at Dallas Love Field Airport, the same airfield where he said goodbye to his 5-year-old son Bryan more than 50 years ago.



It was Bryan Knight, now a captain with Southwest Airlines, who flew his father home. https://t.co/PF7dT0U8qR