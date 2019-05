Un pédiatre diffusait de la pédopornographie

Un pédiatre d'un prestigieux hôpital d'Argentine a été arrêté car il est soupçonné d'appartenir à un réseau de pornographie infantile, a annoncé jeudi la ministre argentine de la Sécurité Patricia Bullrich.

«Pour remonter jusqu'à ces criminels, il a fallu percer des cryptages sophistiqués qui protégeaient les images d'abus entre adultes et enfants», a déclaré la ministre. En collaboration avec le FBI, les autorités argentines ont effectué 40 perquisitions et ont saisi du matériel informatique, et cinq armes.

Le médecin était un chef de service de l'hôpital pédiatrique public Garraham de Buenos Aires, un des plus réputés d'Amérique latine. Les enquêteurs ont découvert chez lui 135 vidéos pornographiques mettant en scène des enfants.

Certaines vidéos sont filmées dans ce qui ressemble à un cabinet de consultations médicales mais, a précisé la ministre, «il n'est pas confirmé que des vidéo ont été filmées à l'Hôpital Garraham». (afp/nxp)