Un ours polaire retrouvé à 700km de chez lui

Surprise dans la péninsule du Kamt­chatka. Des habitants de Tilichiki sont tombés sur un ours polaire aussi épuisé qu'affamé, un phénomène rare pour la région puisque l'habitat naturel des ces animaux est situé bien plus au nord, dans la région du Tchoukotka, à l'extrémité nord-est de Russie, à plus de 700 km de là. Selon le «Siberian Times» jeudi, l'animal errait près du village et se comportait comme s'il demandait de l'aide.

Frantic bid to save Umka the lost polar bear who travelled at least 700 kilometres in the wrong direction on ice floe. Exhausted and confused he seeks out help from the local police in Tilichiki, north of Kamchatka

