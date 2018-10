Un ouragan catégorie 3 en route vers le Mexique

Un ouragan, appelé Willa, s'est rapidement renforcé dimanche dans l'océan Pacifique, au large des côtes mexicaines, passant en catégorie 3 sur 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, a indiqué le centre américain des ouragans (NHC). Il fait route vers le Mexique.

A 23h00, heure suisse, le cyclone se trouvait à 400 km au sud-ouest de Cabo Corrientes et générait des vents soutenus atteignant 185 km/h. Il devrait encore forcir et se hisser en catégorie 4 «au cours de la nuit ou de lundi», selon le bulletin du NHC.

Hurricane #Willa continues to rapidly strengthen. Now an extremely dangerous Category 4 hurricane. pic.twitter.com/pUWDvYoxol