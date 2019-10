Un officier respecté témoigne contre Trump

Un responsable de la Maison Blanche et ancien combattant décoré pour ses faits d'armes doit livrer mardi un témoignage embarrassant pour Donald Trump qui, menacé par une explosive procédure de destitution, s'acharne à dénoncer une enquête «pourrie».

«Inquiet des conséquences»

Le lieutenant-colonel Alexander Vindman est arrivé en début de matinée au Congrès américain vêtu de son uniforme complet. Il doit être entendu à huis clos par les élus qui cherchent à déterminer si Donald Trump a abusé de ses pouvoirs en demandant à l'Ukraine d'enquêter sur un de ses potentiels rivaux démocrates pour la présidentielle de 2020.

NEW: White House national security official Alexander Vindman arrives for a closed-door deposition at U.S. Capitol. He is set to become the first current White House official to testify before House impeachment investigators. https://t.co/aQPzCkUlFu pic.twitter.com/9x3zoaq1VD

Directeur des affaires européennes au sein du Conseil de sécurité nationale, M. Vindman a écouté l'appel téléphonique du 25 juillet, au cours duquel Donald Trump a demandé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de «se pencher» sur l'ancien vice-président Joe Biden, et les affaires de son fils Hunter en Ukraine.

Il devrait expliquer aux parlementaires avoir été tellement «préoccupé» par la teneur de cet appel qu'il a rapidement fait part de ses inquiétudes au principal avocat du Conseil de sécurité nationale, selon les extraits de sa déclaration liminaire publiés par les médias américains.

«Je ne pensais pas qu'il était approprié d'exiger qu'un gouvernement enquête sur un citoyen américain, j'étais inquiet des conséquences» pour les liens entre les deux pays et la sécurité des Etats-Unis, doit-il dire aux parlementaires.

M. Vindman doit également revenir sur une réunion le 10 juillet, deux semaines avant l'échange litigieux, entre des responsables américains et ukrainiens à la Maison Blanche.

Selon lui, l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne (UE) Gordon Sondland a, à cette occasion, conditionné l'organisation d'une rencontre entre les deux présidents à l'ouverture d'une enquête à Kiev sur les Biden.

«Tout sauf Trump»

Alexander Vindman est un ancien combattant de la guerre d'Irak, un titre gage de beaucoup de respect aux Etats-Unis et notamment sous l'administration Trump, ce qui devrait rendre les attaques à son égard plus difficiles.

Dans sa déclaration, il insiste sur ses années de services militaires, son «sens du devoir», son «patriotisme» et son impartialité.

Donald Trump a tout de même cherché à minimiser son témoignage en soulignant n'avoir «jamais entendu parler» de lui.

«Combien d'apôtres du Tout sauf Trump! vont encore témoigner sur un appel totalement approprié», a-t-il encore tweeté, en dénonçant des accusations «bricolées» et «pourries».

How many more Never Trumpers will be allowed to testify about a perfectly appropriate phone call when all anyone has to do is READ THE TRANSCRIPT! I knew people were listening in on the call (why would I say something inappropriate?), which was fine with me, but why so many?