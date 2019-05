Un nouveau scandale éclabousse l'Eglise

Un évêque brésilien soupçonné de malversations financières et d'avoir couvert des faits de pédophilie a présenté sa démission, acceptée vendredi par le Pape François, à un moment où l'Eglise catholique, affaiblie par la multiplication des scandales sexuels, a promis d'être intransigeante.

Mgr Vilson Dias de Oliveira, évêque depuis 12 ans de Limeira, dans l'Etat de Sao Paulo (sud-est), a démissionné, a annoncé dans un communiqué le Saint-Siège, qui ne précise jamais les raisons pour lesquelles des évêques quittent leur poste.

Le prélat, âgé de 60 ans, fait l'objet de trois enquêtes de la justice du Brésil pour soupçons de couverture d'agressions sexuelles, d'extorsion de fonds et d'enrichissement personnel, selon le site internet d'information brésilien G1.

Les enquêteurs tentent de savoir s'il a couvert les affaires d'agressions sexuelles commises par le prêtre brésilien Pedro Leandro Ricardo, officiant dans la ville d'Americana (Etat de Sao Paulo), qui avait été suspendu de ses fonctions.

L'enquête préliminaire de la police fait aussi état de dénonciations d'extorsions de fonds en vue d'un enrichissement illicite, poursuit G1.

Un paroissien a notamment affirmé que l'évêque avait demandé un don de 50'000 réais (11'000 euros au cours actuel) en laissant entendre que cet argent lui permettrait d'acheter un appartement.

L'évêque, toujours selon G1, a transmis aux enquêteurs des documents confirmant qu'il avait acheté ces quatre dernières années sur le littoral de Sao Paulo (sud) deux biens immobiliers d'une valeur supérieure à un million de réais (218'000 euros).

Il leur a assuré que ces fonds provenaient de son patrimoine familial et de ses revenus d'évêque. Le mois dernier, il avait avoué à la police avoir reçu un «don» d'une paroisse pour subvenir à des problèmes d'argent personnels.

«Panser les blessures»

Dans sa lettre de démission rendue publique sur le site internet du diocèse, Mgr Vilson Dias de Oliveira évoque simplement «les attaques contre notre Eglise de Limeira, contre moi et d'autres presbytères». Il dit partir «pour le bien du diocèse, afin que les travaux pastoraux puissent continuer à se développer».

