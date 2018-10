Un nouveau colis suspect envoyé à un sénateur

La série noire des colis suspects continue: deux nouvelles cibles ont été annoncées vendredi, le sénateur démocrate Cory Booker, très hostile à Trump, a annoncé le FBI, tandis que CNN indiquait qu'un paquet avait été adressé à ses bureaux à l'intention de l'ex-responsable des renseignements James Clapper.

«Le FBI confirme qu'un 11e colis a été retrouvé en Floride, d'apparence similaire aux autres, adressé au sénateur Cory Booker», a indiqué vendredi la police fédérale américaine dans un tweet.

The #FBI has confirmed an 11th package has been recovered in Florida, similar in appearance to the others, addressed to Sen. Cory Booker.