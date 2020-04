Un nouveau cas d'Ebola a été déclaré au Congo

Les compteurs sont remis à zéro: la République démocratique du Congo va devoir encore attendre au moins 42 jours avant de proclamer la fin de l'épidémie d'Ebola qu'elle espérait pour lundi, en raison d'un nouveau cas déclaré vendredi, à trois jours de l'échéance.

Le compte-à-rebours a été interrompu avec l'annonce de la mort jeudi d'un homme de 26 ans dans le territoire de Beni, l'un des épicentres de l'épidémie de fièvre hémorragique qui a tué 2273 personnes depuis sa déclaration le 1er août 2018 dans l'est du pays.

«J'ai convoqué une réunion du comité d'urgence sur l'épidémie d'Ebola en RDC. Après 52 jours sans aucun cas, les équipes de surveillance et de réponse sur le terrain ont confirmé un nouveau cas», a indiqué sur Twitter le directeur de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Malheureusement, cela signifie que le gouvernement de la RDC ne pourra pas déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola lundi, comme on l'espérait», a-t-il ajouté.

