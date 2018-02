Un millier de mineurs sont bloqués sous terre

Les secours s'activaient jeudi soir pour remonter un millier de mineurs bloqués depuis vingt-quatre heures, apparemment sains et saufs, au fond d'une mine d'or d'Afrique du Sud à cause d'une panne d'électricité provoquée par un violent orage.

Selon la compagnie Sibanye Gold, propriétaire de la mine, cette coupure de courant a provoqué un arrêt des ascenseurs et empêché dans la matinée la remontée de l'équipe de nuit de la mine de Beatrix, près de la ville de Welkom (centre).

«Nous avons encore 955 employés au fond», a déclaré jeudi soir à l'AFP son porte-parole, James Wellsted. «Ils sont regroupés dans une zone sûre où la ventilation fonctionne. Nous leur fournissons de l'eau et de la nourriture», a poursuivi M. Wellsted, «pour l'instant tout le monde va bien».

