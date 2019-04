Un membre de l'OMS tué dans une attaque en RDC

Un membre de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a été tué vendredi lors de l'attaque d'un hôpital à Butembo, actuel épicentre de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC, a annoncé l'OMS. L'attaque a été imputée par les autorités à un groupe rebelle «Maï Maï».

«Nous sommes scandalisés par l'attaque. Les travailleurs de santé ne sont pas des cibles», a réagi sur Twitter le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Mes collègues et moi-même portons le deuil de la perte d'un courageux collègue qui sauvait des vies pour en terminer avec Ebola», a-t-il ajouté.

This is a very sad day. We just learned of one fatality, as well as some people injured, in the attack on hospital in Butembo, #DRC. Butembo is the epicenter of the ongoing #Ebola outbreak. Health workers are working around the clock to save lives. Health workers are #NotATarget.