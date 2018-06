Un kamikaze s'explose à une réunion pour la paix

Un kamikaze a tué au moins 8 personnes lundi à Kaboul. Il a actionné ses explosifs près d'un rassemblement d'imams pour la paix et contre le terrorisme, rapportent les services de sécurité.

L'assaillant a déclenché sa bombe au moment où les imams quittaient la grande tente sous laquelle ils étaient installés dans l'ouest de la capitale afghane. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué l'attentat, quand les talibans et la branche de l'Etat islamique sont très actifs dans Kaboul.

Fatwa contre le terrorisme

Une source de sécurité a confié que le kamikaze avait «déclenché sa charge dans la rue, près de l'entrée de la tente où les oulémas étaient rassemblés et ont délivré une fatwa contre le terrorisme et les attaques-suicides».

