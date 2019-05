Un journaliste radio tué par balle au Mexique

Un journaliste mexicain, Telesforo Santiago Enriquez, qui animait une émission sur une radio communautaire, a été tué par balle dans la ville de Juchitan (sud), devenant le quatrième reporter assassiné dans ce pays depuis le début de l'année, ont annoncé vendredi les autorités et sa famille.

L'homme a été abattu jeudi après-midi lorsqu'il se dirigeait vers la station de radio El Cafetal, qu'il avait fondée. «Il a été tué par des tirs au niveau de la bouche et du coeur», a déclaré vendredi au micro de Radio Formula sa nièce Aida Valencia, qui estime que le meurtre est lié à la profession de son oncle.

@FrancMex "Mexican journalist Telésforo Santiago Enríquez was gunned down in cold blood on 2nd May 2019, in the southern state of #Oaxaca. ?Reporters Without Borders (RSF) calls on the Mexican authorities to shed all possible light on his murder." pic.twitter.com/mSEdK6CMBE