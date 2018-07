Un journaliste de «Cumhuriyet» acquitté

Erdem Gül, chef du bureau de «Cumhuriyet» à Ankara, a été acquitté par un tribunal pénal d'Istanbul, ont rapporté le quotidien et l'agence de presse étatique Anadolu. Erdem Gül avait été condamné en 2016 à cinq ans de prison pour «espionnage» après la publication en 2014 par le journal d'une enquête affirmant que des camions chargés d'armes affrétés par les services secrets avaient été interceptés à la frontière syrienne.

Mais la Cour de cassation de Turquie avait annulé en mars cette condamnation, estimant qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour étayer les accusations. Elle avait recommandé de l'acquitter.

«Le journalisme n'est être un crime»

«Le journalisme n'est et ne peut pas être un crime», a réagi sur Twitter M. Gül après la décision du tribunal lundi. Erdem Gül était jugé dans cette affaire avec le rédacteur en chef de «Cumhuriyet» de l'époque, le journaliste Can Dündar, qui réside désormais en Allemagne. Ce dernier n'a pas été acquitté par le tribunal d'Istanbul et son procès continue.

En mars, la Cour de cassation avait également cassé sa première condamnation à cinq ans et 10 mois de prison, mais cette fois pour demander une aggravation de sa peine.

La publication de l'enquête par Cumhuriyet en 2014 avait suscité l'ire de l'actuel président. Recep Tayyip Erdogan avait promis que le journal «paierait le prix fort».

Ce quotidien d'opposition, l'un des doyens de la presse turque, a été confronté à de nombreuses difficultés judiciaires ces dernières années. Plusieurs de ses dirigeants et journalistes ont été condamnés en avril pour «activités terroristes», avant d'être libérés le temps de la procédure en appel. (ats/nxp)