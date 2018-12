Un joueur inculpé pour une agression en direct

Un amateur de jeux vidéo qui semble frapper une femme sur des images retransmises en direct et devenues virales sur les réseaux sociaux a été inculpé d'agression lundi par la police australienne.

Au moment des faits présumés, le jeune homme de 26 ans se trouvait dimanche soir sur Twitch, plateforme spécialisée dans la retransmission en direct de jeux vidéo, où il se montrait en train de jouer à Fortnite.

Gamer charged by Australia police after 'livestreaming assault' https://t.co/79PxgRD3rb pic.twitter.com/MNILNfpAMP — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) December 10, 2018

Sur des images partagées sur Twitter, on voit l'homme non identifié crier à une femme invisible: «Je t'ai dit que je sortirai bientôt» puis s'éloigner de l'ordinateur. On entend une voix féminine crier «plus d'ordinateur, j'en ai marre de ces conneries» suivi du son d'une tape ou d'une gifle et de pleurs.

La voix féminime crie «tabasseur de femmes!» et hurle: «tu m'as frappée au visage, ne me touche pas le visage, vous entendez, vous entendez tous, vous là-bas?». La dispute se poursuit, on entend des cris et des pleurs tandis que l'homme s'éloigne et revient plusieurs fois vers son ordinateur et crie: «Fous-moi la paix!»

Libéré sous caution

Dans une seconde vidéo, on entend de nouveaux hurlements ainsi que des enfants pleurer. Les deux vidéos ont été partagées des milliers de fois sur Twitter. Un internaute qui regardait les images a alerté la police. Celle-ci a arrêté l'homme chez lui, à Oran Park, dans la banlieue sud-ouest de Sydney, a précisé la police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud.

Il a été libéré sous caution en attendant de comparaître jeudi devant un tribunal. Il s'est vu interdire tout comportement menaçant ou intimidant et tout harcèlement.

Deux petites filles de trois ans et 20 mois se trouvaient à son domicile au moment de l'arrestation. La jeune femme de 21 ans «n'a pas été grièvement blessée» mais était «en état de choc», a ajouté la police dans un communiqué. D'après la presse locale, il s'agit de sa compagne. (afp/nxp)