Un jeune couple, disparu, retrouvé mort

Un couple de randonneurs porté disparu depuis fin juillet dans le parc national de Joshua Tree en Californie est mort dans ce qui est apparemment un meurtre doublé d'un suicide, ont annoncé vendredi les autorités.

On était sans nouvelles depuis le 28 juillet de Joseph Orbeso, 22 ans, et de sa petite amie Rachel Nguyen, âgée de 20 ans, partis en randonnée selon un témoin. Leurs corps enlacés avaient été retrouvés dimanche dernier.

«Des éléments de preuves indiquent qu'Orbeso a tiré sur Nguyen avant de se tuer. Une enquête est en cours», a écrit vendredi dans un communiqué le shérif du comté de San Bernardino.

Selon les médias locaux, les autorités évoquent la possibilité que le couple se soit retrouvé à court de vivres et d'eau.

