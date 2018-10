Un «incident hideux» selon Mohammed ben Salmane

Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a qualifié mercredi «d'incident hideux» le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat en Turquie, affirmant que Riyad coopérait avec Ankara et que «la justice prévaudra».

S'exprimant lors d'un forum international sur l'investissement à Riyad, l'homme fort du royaume saoudien a estimé qu'il n'y aurait «pas de rupture des liens avec la Turquie», dans ses premières déclarations publiques depuis la disparition le 2 octobre de Khashoggi, tué au consulat saoudien à Istanbul.

L'homme fort de l'Arabie saoudite s'était entretenu un peu plus tôt avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Les deux hommes ont discuté d'«efforts communs pour éclaircir tous les aspects du meurtre de Jamal Khashoggi et des mesures à prendre dans ce cadre», selon cette source.

L'éditorialiste critique du pouvoir de Riyad et contributeur du «Washington Post» s'est rendu au consulat saoudien le 2 octobre et n'a pas été revu depuis. Riyad a affirmé qu'il est mort à la suite d'une «rixe» à l'intérieur du consulat avec des agents saoudiens, mais Ankara a insisté qu'il s'agit d'un assassinat planifié.

Riyad a annoncé des arrestations et des limogeages, notamment à la tête des services de renseignement. Des responsables saoudiens ont affirmé que le prince Mohammed n'avait «pas été informé» de l'opération contre Khashoggi.

Dans une interview accordée mardi au «Washington Post», Donald Trump dit bien vouloir croire les affirmations du prince selon lesquelles ce sont des responsables subalternes qui sont à blâmer pour le meurtre de l'opposant saoudien. Mais il n'exclut pas une responsabilité du prince héritier, car c'est lui qui «gère les affaires» du royaume, a-t-il dit.

«Fiasco»

Riyad a reconnu la mort de Jamal Khashoggi dans la nuit de vendredi à samedi après avoir nié sa mort pendant deux semaines. Mais le royaume affirme que le journaliste est mort au cours d'une altercation et que le prince héritier n'a aucune responsabilité dans cette affaire. Dans une interview au «Wall Street Journal», Donald Trump n'a cependant pas exclu une possible implication du prince héritier. Interrogé mardi par le quotidien, le président américain a dit bien vouloir croire les affirmations du prince selon lesquelles ce sont des responsables subalternes qui sont à blâmer pour le meurtre de l'opposant saoudien.

Mais il a laissé entendre que les responsabilités pourraient être plus élevées: «Le prince gère les affaires là-bas, surtout à ce stade. (...) Si donc ça devait être quelqu'un, ce serait lui», a dit le locataire de la Maison-Blanche, pour qui l'opération de dissimulation saoudienne, «l'une des pires de l'histoire», a été un «fiasco total».

«Du sang sur les mains»

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a, quant à lui, juré mercredi de tout faire pour que les responsables et commanditaires du meurtre répondent de leurs actes. La présidence turque a fait savoir que M. Erdogan s'était entretenu par téléphone avec le prince héritier saoudien et que les deux hommes avaient discuté d'«efforts communs pour éclaircir tous les aspects du meurtre» et mesures nécessaires pour faire la lumière sur tous les aspects de l'affaire.

Dans une tribune publiée dans la presse turque, un conseiller de M. Erdogan, Ilnur Cevik, a toutefois accusé le prince héritier saoudien d'avoir «le sang de Khashoggi sur les mains». «Au moins cinq membres de l'équipe des exécuteurs sont des collaborateurs de (Mohamed ben) Salmane et des gens qui n'agiraient pas sans qu'il soit au courant», a-t-il estimé.

Les autorités saoudiennes n'ont pas voulu commenter ces affirmations mais Mohamed ben Salmane a nié toute dissension entre Riyad et Ankara. «Il y a maintenant ceux qui essaient de tirer parti de cette douloureuse situation pour créer des divisions entre le royaume et la Turquie», a-t-il dit. «Je veux leur dire qu'ils ne pourront pas y parvenir.»

Premières sanctions américaines

L'affaire a tourné au scandale diplomatique. De nombreux dirigeants occidentaux ont préféré boycotter le «Davos du désert», qui a ouvert mardi à Riyad. Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils allaient révoquer les visas des Saoudiens impliqués dans l'assassinat de Khashoggi. Cette première décision concrète de Washington à l'encontre de son allié vise 21 personnes, dont le visa est révoqué et qui n'ont plus le droit d'en demander un, selon le Département d'Etat.

La première ministre britannique, Theresa May, a emboîté le pas à Washington, annonçant l'annulation de tout éventuel visa pour le Royaume-Uni, détenu par les suspects de l'assassinat de Khashoggi. La France a, elle, indiqué qu'elle prendra des sanctions «si la responsabilité de l'Arabie saoudite est avérée».

De son côté, le président iranien, Hassan Rohani, dont le pays est le grand rival régional de Riyad, a affirmé qu'il était impensable qu'un pays «ose» commettre un tel crime «sans le soutien des Etats-Unis». (ats/nxp)