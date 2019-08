Un incendie sur un ferry surchargé fait 3 morts

Trois personnes ont péri mercredi dans l'incendie d'un ferry surchargé aux Philippines, ont annoncé les autorités. En revanche, 245 passagers ont pu être secourus.

Les flammes sont apparues peu avant l'aube à bord du Lite Ferry 16 qui assurait la liaison entre Cebu et Dapitan City, dans le sud de l'archipel, certains passagers paniqués se jetant à l'eau, selon un témoin.

On ignore combien de passagers se trouvaient à bord, mais les gardes-côtes ont annoncé que 245 personnes avaient été secourues, et que trois passagers avaient péri. Le manifeste du ferry faisait état de la présence à bord de 172 personnes, en comptant l'équipage.

«Nous avons ordonné au capitaine de nous expliquer cette différence avec le manifeste», a déclaré le porte-parole des gardes-côtes Armand Balilo, qui a précisé que les recherches se poursuivaient et que les autorités tentaient de déterminer le nombre exact de personnes à bord.

Principaux moyens de transport

Mal entretenus et peu contrôlés, les ferries sont l'un des principaux moyens de transport dans l'archipel philippin, qui compte plus de 7100 îles. Ils sont empruntés par des millions de personnes trop pauvres pour prendre l'avion.

Les accidents maritimes sont fréquents aux Philippines et sont le plus souvent dus à des normes de sécurité peu strictes, des contrôles laxistes et des navires surchargés.

Il y a près de 32 ans, le 21 décembre 1987, le ferry Dona Paz entrait en collision aux Philippines avec un pétrolier, faisant plus de 4300 morts. Cette tragédie est à ce jour le pire accident maritime de l'histoire en temps de paix. (ats/nxp)