Un incendie ravage le sud de la Californie

Un incendie de forêt, qui ravage le sud de la Californie, a forcé jeudi plus de 3000 personnes à fuir leur domicile dans le comté de Riverside, situé à 130 kilomètres à l'est de Los Angeles. Plusieurs feux se sont déclarés mercredi dans ce comté.

Ils sont considérés être d'origine criminelle par les autorités locales, qui ont arrêté un suspect. Près de 700 pompiers s'activaient pour lutter contre le «Cranston Fire», qui a détruit 9000 hectares et plusieurs maisons situées aux abords du mont San Jacinto, à l'ouest de Palm Springs et des vallées désertiques californiennes.

Breaking: Thousands of people forced to evacuate due to #CranstonFire in Southern California. Multiple homes have burnt down and many more are threatened. The fire is at least 7,500 acres in size and is 5% contained. pic.twitter.com/jAnLqZBlYB — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 27 juillet 2018

The #CranstonFire burning on Hwy 74 near Mountain Center. CalFIRE tells @CBSLA it really got going again today around noon - and has now blazed through 7,500 acres. There are homes scattered throughout this area but CalFIRE says none have burned today. #KCAL9 pic.twitter.com/Pu1966sRLX — Nicole Comstock (@ComstockNEWS) 26 juillet 2018

Le «Cranston Fire» est l'un des cinq incendies de forêt importants et non confinés auxquels font face les pompiers à travers la Californie. Le gouverneur de l'Etat, Jerry Brown, a décrété l'état d'urgence dans le comté de Riverside et celui de Shasta, situé à 400 kilomètres au nord de San Francisco.

A l'est de San Francisco, le «Ferguson Fire» a ravagé 17'500 hectares et contraint notamment les autorités à fermer mercredi, et ce au moins jusqu'à dimanche, le parc national de Yosemite. (ats/nxp)