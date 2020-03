Un hôtel s'effondre, 70 personnes sous les décombres

Environ 70 personnes se trouvaient samedi soir sous les décombres d'un hôtel qui s'est effondré dans la province du Fujian (est), apprend-on de source officielle.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV