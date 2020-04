Un homme armé tué après avoir fait plusieurs morts

Un homme armé a fait plusieurs victimes dans la nuit de samedi à dimanche en Nouvelle-Ecosse (est du Canada), dont un policier, avant d'être lui-même tué, ont annoncé dimanche plusieurs médias canadiens.

L'homme, âgé de 51 ans, a été arrêté dimanche à l'issue d'une chasse à l'homme d'une douzaine d'heures, a indiqué la police dans un message sur Twitter. Jointe par l'AFP, la police n'a pas confirmé les informations des médias sur le bilan de la fusillade. Une conférence de presse était prévue en fin d'après-midi.

L'homme était en fuite depuis samedi soir après que la police a été informée de la présence d'une personne armée dans le village de Portapique en Nouvelle-Ecosse, a indiqué la police dans un message sur Twitter.

#RCMPNS remains on scene in #Portapique. This is an active

shooter situation. Residents in the area, stay inside your homes & lock your

doors. Call 911 if there is anyone on your property. You may not see the police

but we are there with you #Portapique.