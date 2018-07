Un héritier de DHL en cavale

Un héritier multimillionnaire de l'empire de livraison express DHL était en cavale vendredi dans les îles Palaos, petit archipel de Micronésie. Il a échoué à un test de dépistage de drogue découlant d'une condamnation pour trafic.

Larry Hillbroom Jr. avait été condamné le mois dernier à 10 ans de mise à l'épreuve et à une amende de 50'000 dollars après avoir reconnu un trafic de méthamphétamine. La mise à l'épreuve prévoyait cinq ans de prison en cas de test positif.

Dans la foulée du test, la police a lancé un mandat d'arrêt à son encontre, a déclaré la procureure générale Ernestine Rengiil, dont les services sont chargés des poursuites pénales et font office de conseiller juridique du gouvernement. «Un test de dépistage de drogue positif débouchera sur l'incarcération immédiate» du condamné, a-t-elle dit à l'AFP, citant le jugement.

