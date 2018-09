Un gros incendie ravage la région de Pise

Les pompiers s'employaient toujours mardi à maîtriser un vaste incendie survenu dans la nuit dans la région de Pise (Toscane), dans le nord de l'Italie. Des centaines de personnes ont été évacuées.

VIDEO | Incendio sul monte Serra: l’inferno vicino alle case di Montemagno https://t.co/bh2dWI2bss @LaStampa pic.twitter.com/qidsB5aa5I — La Stampa TV (@LaStampaTV) 25 septembre 2018

Quelque 700 personnes habitant diverses localités de cette région très boisée du Monte Serra ont été préventivement évacuées et certaines d'entre elles ont été mises à l'abri dans différents gymnases des environs.

Le feu s'est déclaré en fin de soirée lundi sur le territoire de la commune de Calci, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Pise, et s'est rapidement étendu pour menacer les localités voisines de Montemagno et San Lorenzo e la Torre.

Calci (Pisa), paura per un incendio: brucia il monte Serra, soccorsi difficili, un… https://t.co/3Khrh7fnZI — Francesco Mennillo (@AvvMennillo) 25 septembre 2018

Les pompiers n'étaient toujours pas parvenus à le maîtriser mardi à la mi-journée en raison de fortes rafales de vent qui attisaient les flammes, selon les médias.

Les images des télévisions montraient de la fumée recouvrant la forêt et les oliveraies sur une superficie de plusieurs centaines d'hectares. Le monastère de Calci, monument du XIVe siècle parmi les plus visités de Toscane, a pu échapper au brasier grâce à l'intervention des pompiers.

Incendio sul Monte Serra, nel Pisano: centinaia evacuati a Calci. FOTO https://t.co/XQTzdHYBNC — Sky tg24 (@SkyTG24) 25 septembre 2018

«Incendie dévastateur à Calci. Les maisons les plus proches ont été contactées», avait déclaré dans la nuit sur Facebook le maire de la commune, Massimiliano Ghimenti. Ce dernier et son collègue du village voisin de Vicopisano ont décidé la fermeture de toutes les écoles présentes sur leurs territoire ce mardi et mercredi.

Incendio a #Calci, evacuate decine di persone. "Si comincia a vedere il disastro immane", dice il sindaco Ghimenti che parla di "mano criminale" . Scuole chiuse in tutto il comune in provincia di #Pisa? https://t.co/tJXnXPSM12 @TgrRaiToscana pic.twitter.com/51PbAt0ALO — Rainews (@RaiNews) 25 septembre 2018

Eventuel pyromane

Le président de la région Toscane Enrico Rossi, qui s'est rendu sur les lieux, a déclaré lors d'un point presse qu'il était «improbable que l'incendie ne soit pas volontaire». «En outre, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas plu cet été et qu'il y ait une situation de sécheresse», a-t-il précisé.

La Codacons, l'une des principales associations de consommateurs italiens, a promis une récompense de 2000 euros (environ 2250 francs) à quiconque fournirait des informations utiles à l'identification d'un éventuel pyromane.

Outre deux avions et un hélicoptère bombardier d'eau, des dizaines de sapeurs-pompiers venant de toute la Toscane, dont Florence et Livourne, intervenaient mardi sur les lieux mais leur travail était compliqué par les fortes rafales de vent.

«Nous faisons face à un incendie très important. Désormais la chose la plus importante est de sauver le village», a déclaré sur une télévision locale le commandant des pompiers de Pise, Ugo D'Anna. (afp/nxp)