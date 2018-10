Un glissement de terrain fait au moins 34 morts

Au moins 34 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies jeudi dans l'est de l'Ouganda, au pied du Mont Elgon, non loin de la frontière avec le Kenya.

«Je peux confirmer que 34 personnes sont mortes», a déclaré à l'AFP Irene Nakasiita, une porte-parole de la Croix-Rouge ougandaise. «Nous devons attendre que soit réalisée une évaluation afin de savoir combien de personnes sont portées disparues».

AT LEAST 40 bodies recovered as mudslides sweep villages in Bududa District in eastern Uganda following heavy rains. pic.twitter.com/zXk2C8MOPp