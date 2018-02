Un flic limogé à tort pour avoir épargné un suspect

Un policier municipal de Virginie occidentale (est des Etats-Unis), renvoyé pour avoir refusé d'abattre un suspect noir et armé, va recevoir 175'000 dollars de compensation pour licenciement injustifié.

L'association de défense des droits civiques (ACLU) de Virginie occidentale a annoncé lundi que la ville de Weirton, où officiait le policier, avait passé avec lui un accord amiable à hauteur de 175'000 dollars pour éviter le procès qu'il leur intentait.

Stephen Mader's decision to de-escalate the situation instead of using excessive force should have been praised. Instead, it cost him his job. Bravo @ACLU_WV for fighting to demand justice for officer Mader.https://t.co/fNIXe0rmIn