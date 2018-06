Un festival de musique vacille à cause d'un oiseau

Quatre oeufs de Pluvier kildir, espèce dont le nombre de spécimens a diminué de moitié depuis 50 ans, ont été retrouvés à l'endroit où devrait se dresser la scène principale du festival qui commencera le 5 juillet et devrait accueillir 300'000 festivaliers en dix jours.

L'oiseau présent sur tout le continent américain, reconnaissable par son cri strident et la couleur de son plumage, fait partie des espèces protégées par la loi canadienne sur les oiseaux migrateurs, empêchant tout travail de construction sur un lieu de ponte.

This is the best #ottnews story you will read all day, I guarantee it #Bluesfest https://t.co/mxKFUoH55Y

Mardi matin, deux gardes employés par le gouvernement fédéral tenaient les piétons à l'écart avec un ruban jaune déployé autour du nid tandis que les ouvriers chargés de la construction des scènes, des toilettes, des clôtures et des kiosques de boissons du Bluesfest attendaient le feu vert pour reprendre la construction.

Work to set up Bluesfest's main stage in time for the July 5th festival is in jeopardy because of a nesting bird.

A killdeer bird has created a tiny nest right where the main stage is supposed to go.

Details: https://t.co/t1zNiC3WNl#ottnews #ottawa #Bluesfest pic.twitter.com/UbFC7YCQ5L