Un fermier très connu tué par un éléphant

Gilfred Powys, héritier d'une famille arrivée au Kenya au début du XXe siècle, était à la tête d'une ferme de près de 20'000 hectares dans la région de Laikipia (centre). Il est décédé après avoir été piétiné par un éléphant à l'intérieur de son ranch.

«Il est mort après avoir été attaqué par un éléphant», a indiqué Richard Chepkwony, un responsable des services kényans de l'environnement.

Un policier a précisé que le fermier avait été piétiné par l'animal alors qu'il tentait de faire fuir des éléphants en train de détruire le mur d'un barrage de sa propriété. Il est mort sur place.

KWS OFFICIALS confirm that Gilfred Powys, the director of Suiyan Ranch in Laikipia North was trampled to death by an elephant within the ranch. @kwskenya @MagicalKenya pic.twitter.com/X80JngEzhx