Un fascicule prépare les habitants à la guerre

Où se trouvent les abris? Quels aliments stocker? A quelles sources d'information se fier? Edité à la demande du gouvernement en 13 langues, «En cas de crise ou de guerre» sera expédié entre le 28 mai et le 3 juin à 4,8 millions de foyers (sur 10 millions de Suédois), dans un contexte tendu entre Russes et Occidentaux.

En vingt pages illustrées, ce court imprimé énonce les menaces auxquelles le pays scandinave est exposé: guerre, attentat, cyberattaque, accidents graves ou catastrophes naturelles.

«Même si la Suède est plus sûre que de nombreux autres pays (...), les menaces existent. Il est important que tous sachent ce que sont ces menaces pour pouvoir se préparer», a expliqué Dan Eliasson (en photo AFP ci-dessous), directeur général de l'Agence suédoise de la sécurité civile MSB, lors de la présentation du livret lundi à Stockholm.

«Un conflit militaire à proximité affecterait nos importations de marchandises, notamment alimentaires, même s'il ne s'étendait pas à notre territoire», a souligné à l'AFP Christina Andersson, responsable de la conception de la brochure, disponible en ligne. La dernière de ce type imprimée à l'initiative des autorités remonte à 1961, en pleine Guerre froide.

La Russie n'est pas citée dans le fascicule mais les responsables suédois craignent une agression en cas de conflit ouvert avec l'Otan pour couper la voie maritime à l'Alliance atlantique vers ses membres baltes.

Car si la Suède n'a pas de frontière terrestre avec la Russie, les deux pays sont riverains de la mer Baltique, et Moscou dispose d'une base navale à Baltiïsk, dans la région de Kaliningrad.

Incursions russes

En décembre, une commission de défense réunissant l'ensemble des partis représentés au Rikdsag a publié un livre blanc traçant les orientations militaires de la Suède entre 2021 et 2025 et intitulé «Volonté de résistance».

«La situation militaire s'est dégradée en Europe ces dernières années. Les capacités militaires russes augmentent et vont continuer à augmenter», s'alarmait alors le président de la commission, Björn von Sydow, ancien ministre social-démocrate de la Défense.

La commission recommandait d'investir 400 millions d'euros par an dans la modernisation des systèmes de défense militaire et civil, devant permettre aux populations de tenir une semaine grâce au stockage d'eau et de nourriture, et au pays de soutenir un blocus pendant trois mois.

La Suède, qui n'a pas connu de conflit armé sur son territoire depuis plus de deux siècles, ne fait pas partie de l'Otan, mais souscrit au Partenariat pour la paix de l'Alliance atlantique.

La crainte représentée par la Russie a été ravivée par l'incursion d'un sous-marin non identifié dans l'archipel de Stockholm à l'automne 2014 et plusieurs incursions d'appareils russes dans le ciel suédois.

Les Suédois rencontrés lundi à Stockholm disaient ne pas redouter la menace russe, mais aucun ne souhaitait l'évoquer face caméra.

La Crimée a changé la donne

Quoi qu'il en soit «l'état de préparation de la Suède doit être amélioré parce que nous vivons comme s'il n'y aura jamais de guerre», notait Svante Rosing, un septuagénaire, avocat à la retraite.

A la fin de la Guerre froide, la Suède avait considérablement réduit ses dépenses militaires mais l'annexion de la Crimée par Moscou a changé la donne.

Stockholm a annoncé le rétablissement du service militaire et regarni ses forces sur l'île de Gotland, avant-poste exposé en cas de conflit dans la Baltique.

Lundi, le roi Carl XVI Gustaf et le Premier ministre Stefan Löfven ont présidé, à Gotland, à la première création d'un nouveau régiment depuis la Seconde Guerre mondiale.

«Nous montrons ainsi nos muscles», s'est félicité le Premier ministre. «Nous avons vu ce qu'il s'est passé en Ukraine, avec l'annexion de la Crimée, et un conflit en cours dans les régions orientales du pays. Nous enregistrons une activité croissante en mer Baltique, surtout côté russe. Nous devons le prendre en compte, la Suède doit se sentir en sécurité», a-t-il ajouté. (afp/nxp)