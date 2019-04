Un ex-policier tue un noir: 25 ans de prison

Un ancien policier a été condamné jeudi à 25 ans de prison pour avoir abattu un musicien noir en 2015 en Floride. La peine d'une sévérité rare aux Etats-Unis où la justice est souvent accusée d'être clémente envers les forces de l'ordre.

Corey Jones, un professeur de musique de 31 ans et joueur de batterie dans un groupe, avait eu un accident de voiture au retour d'un concert le 17 octobre 2015. Garé sur le bas-côté, il appelait un véhicule de dépannage quand l'agent Nouman Raja, vêtu en civil, s'était approché de lui à bord d'un véhicule banalisé.

Une altercation avait eu lieu entre les deux hommes et le policier avait ouvert le feu, blessant à six reprises le musicien qui est décédé le lendemain matin. Leurs échanges avaient été enregistrés par la société de dépannage que Corey Jones était en train de contacter et l'enregistrement a été diffusé lors du procès.

«Un tournant»

Le drame avait nourri le débat sur les violences policières contre les Afro-américains, dénoncées par le mouvement «Black lives matter» (les vies des Noirs comptent).

Dans ce contexte, le verdict a été salué par l'avocat de la famille Jones. «C'est un tournant pour l'Amérique noire», a déclaré à la presse Benjamin Crump à la sortie du tribunal. Selon la presse américaine, c'est la première fois depuis 1989 qu'un policer est condamné en Floride pour avoir ouvert le feu pendant son service. (ats/nxp)