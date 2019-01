Un ex-conseiller de Trump inculpé et arrêté

Roger Stone, ami de longue date et ancien conseiller informel de Donald Trump, a été arrêté vendredi et inculpé. Cette procédure s'inscrit dans le cadre de l'enquête sur une possible collusion entre l'équipe de campagne présidentielle de M. Trump en 2016 et la Russie.

Roger Stone a été inculpé de sept chefs d'accusation, dont ceux de fausse déclaration, de subornation de témoin et d'obstruction à une procédure officielle. Les médias américains dont le New York Times citent le bureau du procureur spécial Robert Mueller.

Read the full indictment as Roger Stone is indicted on seven counts by special counsel Robert Mueller: https://t.co/qUJ5ESYkOX pic.twitter.com/ICY2TrGAsA — ABC News (@ABC) January 25, 2019

M. Stone, 66 ans, a été arrêté tôt vendredi matin à Fort Lauderdale en Floride, «à la suite d'une inculpation par un grand jury fédéral le 24 janvier 2019». Le porte-parole de Robert Mueller a également indiqué que Roger Stone serait présenté à un juge de Floride à 11 heures (18h00 heure suisse) vendredi.

“FBI. Open the door.”



Watch exclusive CNN footage of the FBI arresting longtime Trump associate Roger Stone. Stone has been indicted by a grand jury on charges brought by special counsel Robert Mueller. https://t.co/5QHKDB2mfA pic.twitter.com/UeKo7CmXWo — CNN (@CNN) January 25, 2019

Roger Stone était membre de l'équipe de campagne de Donald Trump «jusqu'à ou autour d'août 2015 et a maintenu un contact régulier et soutenu publiquement la campagne Trump jusqu'à l'élection de 2016», selon un document de justice.

Le procureur spécial Robert Mueller tente de déterminer depuis plus d'un an et demi s'il y a eu collusion ou coordination entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou en 2016. Jusqu'ici, les investigations tentaculaires supervisées par M. Mueller ont abouti à plusieurs inculpations, dont plusieurs proches de M. Trump. (afp/nxp)