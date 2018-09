Un étudiant remue ciel et terre pour retrouver «Nicole d'hier soir»

Carlos Zetina, un étudiant de cette université de l'Alberta, avait rencontré Nicole Toetenel jeudi 8 septembre au soir, mais, ne connaissant pas son nom de famille, il a contacté toutes les Nicole de l'université avec un courriel intitulé «je t'ai rencontrée hier soir et tu m'as donné un mauvais numéro» .

Pas de chance, Nicole Toetenel est une Néerlandaise en programme d'échange au Canada, et n'a pas d'adresse courriel affiliée à l'université de l'Alberta. Les autres Nicole, en revanche, ont vite commencé à s'échanger des centaines de messages. Après avoir poursuivi leurs conversations sur les réseaux sociaux sans Carlos, elles ont décidé de se rencontrer. «Nous avons un réseau de Nicole maintenant,» raconte Nicole Manaog, étudiante en communication.

