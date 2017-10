Un étudiant blogueur finit en prison

Un étudiant vietnamien a été condamné mercredi à six ans de prison pour propagande contre le régime communiste, accusé de renforcer sa répression des voix critiques à l'approche du sommet de l'Apec au Vietnam.

«Le tribunal a décidé de le mettre en prison», a annoncé à l'AFP l'avocat Ha Huy Son, dénonçant un procès «biaisé». Les autorités n'ont pas confirmé, comme c'est souvent le cas au Vietnam.

Les dissidents emprisonnés sont nombreux depuis des années au Vietnam, mais les ONG de défense des droits de l'homme dénoncent une accélération à l'approche du sommet international de fin novembre.

15 opposants arrêtés depuis janvier

Phan Kim Khanh, un étudiant de 24 ans, avait été arrêté en mars 2017, pour avoir animé des blogs et chaînes YouTube critiquant le régime communiste à parti unique.

Young activist PhanKimKhanh sentenced to 6 yrs in jail, 4 yrs on probation under Art. 88 of Penal Code.

In VN, telling the truth is a crime! pic.twitter.com/AmqJkt3jwz