Un étudiant abat ses parents à l'université

Un étudiant de 19 ans a abattu ses parents vendredi matin sur le campus de l'université de Central Michigan dans le nord des Etats-Unis, a annoncé l'université. L'homme n'a pas encore été arrêté.

The CMU Police Department has identified the victims in this morning's campus shooting as James Eric Davis, Sr., and Diva Jeneen Davis, both 47 years old. The victims are the father and mother of the suspect, who remains at large.