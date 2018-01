Un élu d'extrême droite se convertit à l'islam

Un élu local du parti AfD en Allemagne a annoncé mercredi s'être converti à l'islam «Une des raisons (de cette conversion) est liée aux changements intervenus dans l'Église, qui ne correspondent plus à mes valeurs», a déclaré au quotidien Bild Arthur Wagner.

L'élu de 48 ans était jusqu'ici membre de l'Eglise protestante et responsable d'une fédération locale de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti islamophobe et anti-immigrés, dans le Brandebourg, près de Berlin.

Arthur Wagner (48) AfD-Mann zum Islam konvertiert - BILD https://t.co/wKOF1BsBe2 — Google News DE (@DieGoogleNews) 24 janvier 2018

Pour justifier sa décision, il a mentionné les positions de l'Eglise protestante «à l'égard de l'AfD, son soutien au mariage pour tous ou encore la participation de pasteurs au Christopher Street Day où se trouvent des enfants». «Ce n'est pas possible!», a-t-il lancé. Le Christopher Street Day est un rassemblement annuel de la communauté LGBT en Allemagne.

Responsable au sein de l'Eglise protestante

Ce élu est un Allemand originaire de la région de la Volga en Russie, issu d'une communauté qui, après la disparition de l'Union soviétique, a massivement émigré en Allemagne et est aujourd'hui fortement représentée au sein de l'extrême droite du pays.

La conversion d'Arthur Wagner a d'autant plus surpris qu'il occupait une fonction de responsabilité au sein de l'Eglise protestante. Elle a eu lieu en octobre dernier lors d'un voyage qu'il a effectué dans la République russe du Bachkortostan, à majorité musulmane, située entre la Volga et les Monts Oural, a-t-il expliqué plus tard avec un fort accent russe, lors d'une conférence de presse où il est apparu très exalté. L'homme a aussi indiqué qu'il allait prochainement partir sur place pour étudier dans une université coranique.

Chef local de l'AfD «très déçu»

La décision n'a pas été appréciée par son parti politique, dont il est toujours membre. Son responsable direct au niveau local, Kai Berger, s'est dit «très déçu». «De nombreux adhérents attendent à présent qu'il quitte le parti, malheureusement nos statuts ne permettent pas de l'exclure», a-t-il dit.

L'intéressé a lui refusé de quitter l'AfD. «Je reste dans mon parti, comme simple adhérent», a-t-il dit, soulignant qu'il renonçait en revanche à son poste de cadre local. Et il a lancé un appel au mouvement d'extrême droite à ne plus rejeter par principe l'islam. «Je dis aux conservateurs et aux nationaux-conservateurs : faites travailler votre cerveau! Nous sommes confrontés à des problèmes» dans le monde «et nous devons nous parler». (afp/nxp)