Un éléphant sauvage se balade en ville

Un éléphant sauvage a semé l'émoi dans une ville en Inde, se promenant en toute liberté dans des rues embouteillées au milieu d'une foule de curieux qui le photographiaient à tout va.

L'animal, un éléphant mâle venu d'une réserve voisine, a déambulé mardi sur la rue principale de Guwahati, dans l'Etat de l'Assam (nord-est), sans faire de victime. Suivi à distance par des policiers et des gardes forestiers, il a juste poussé quelques voitures au passage, avant d'être endormi dans la soirée.

Avec le développement urbain, ce type d'incident impliquant des animaux sauvages potentiellement dangereux comme des éléphants ou des léopards se fait de plus en plus fréquent en Inde.

Enormes embouteillages

La balade de l'éléphant, un animal pesant plusieurs tonnes et dont l'âge est estimé à 11 ans, a provoqué d'énormes embouteillages à Guwahati alors que les conducteurs stoppaient leurs véhicules pour le photographier avec leurs téléphones.

The wild #elephant that had entered #Guwahati city last afternoon and kept engaging the city and officials for whole night, makes its way back to the forest in the morning in a Truck. The gentle Beast came and left in most peaceful way. except people making all the noise.. pic.twitter.com/6K6jX2iLGL