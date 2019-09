Un échange de prisonniers se prépare

Les préparatifs ont commencé samedi pour un échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine, a annoncé la télévision d'Etat russe, diffusant des images d'autocars quittant la prison de Lefortovo à Moscou.

«Les autocars ont quitté la prison de Lefortovo dans le cadre des préparatifs pour un échange de prisonniers», a annoncé la chaîne d'informations Rossiïa 24. Des correspondants de l'AFP sur place ont vu deux cars aux vitres teintées quitter, sous protection policière, la prison de haute sécurité.

Vingt-quatre marins ukrainiens figurent parmi les personnes échangées. La Russie avait capturé les navires de ces marins au large de la Crimée en novembre dernier au cours du plus grave affrontement direct entre les deux pays depuis des années.

Un «grand pas»

Le président russe Vladimir Poutine avait annoncé jeudi un prochain échange «massif» de prisonniers entre les deux pays, sans préciser de date. Cette mesure, avait-il affirmé, serait «un grand pas vers la normalisation des relations» entre les deux pays, après l'arrivée au pouvoir en Ukraine de l'ancien comédien Volodymyr Zelensky en mai. Mais Moscou a eu du mal à se mettre d'accord avec Kiev sur les noms des prisonniers qui seraient échangés, avait-il ajouté.

La semaine dernière, les médias avaient annoncé qu'un échange était imminent, et que certains prisonniers ukrainiens avaient été transférés de leur prison vers celle de Lefortovo à Moscou. Mais les préparatifs avaient ensuite semblé s'arrêter.

Figure de l'opposition

Le prisonnier ukrainien en Russie le plus célèbre est le cinéaste et militant politique Oleg Sentsov, 43 ans, qui a été arrêté en 2014 et condamné à 20 ans dans un camp de la région arctique russe pour préparation «d'attaques terroristes» après l'annexion de la Crimée par Moscou. (ats/nxp)