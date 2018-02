Un double crash d'hélicoptère tue 5 soldats

Deux hélicoptères de l'armée française se sont écrasés vendredi matin dans des circonstances encore mal éclaircies dans le sud-est de la France, faisant cinq morts, un bilan très lourd pour ce type d'accident.

Les deux appareils se sont écrasés - sans doute après s'être percutés - près du lac de Carcès, à une cinquantaine de kilomètres de Saint-Tropez.

Deux Gazelle

Dans un des hélicoptères, les secours ont retrouvé trois corps. Une quatrième victime a été extraite de l'autre hélicoptère, selon la préfecture du département du Var. Un cinquième corps était recherché sous la carlingue d'un appareil, selon les gendarmes. Les victimes de la catastrophe étaient tous des officiers, a ajouté une source proche de l'enquête.

Les hélicoptères impliqués dans l'accident sont deux Gazelle de l'Ecole de l'aviation légère de l'Armée de terre (EALAT), dont une des bases est implantée au Cannet des Maures, une localité proche, a précisé la préfecture.

Condoléances au sommet de l'Etat

Exprimant «son profond respect pour l'engagement de ces officiers», le président Emmanuel Macron a adressé «ses très sincères condoléances» aux familles et aux proches des victimes.

Attendue sur place dans les prochaines heures, la ministre des Armées Florence Parly a quant à elle fait part sur Twitter de sa «très vive émotion» et assuré les proches des victimes de sa «solidarité» et de son «soutien total».

Très vive émotion suite au tragique accident survenu ce matin dans le Var.



Je rends hommage aux militaires tués et je veux dire à leurs familles et leurs frères d’armes ma solidarité et mon soutien total.



Je me rends cet après-midi au Luc, où les hélicoptères étaient basés.