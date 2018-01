Un djihadiste, ancien rappeur, tué en Syrie

Un rappeur allemand devenu un combattant du groupe Etat islamique, et qui avait épousé une traductrice du FBI sensée l'espionner, a été tué mercredi dans une frappe aérienne en Syrie, a rapporté un site de surveillance des djihadistes basé aux Etats-Unis.

Denis Cuspert, autrefois célèbre sous son nom de scène Deso Dogg, était devenu l'un des combattants étrangers de l'EI les plus connus.

