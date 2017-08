Un destroyer américain percute un pétrolier

Des recherches étaient en cours lundi au large de Singapour pour retrouver dix marins portés disparus après une collision entre un destroyer américain et un pétrolier, le deuxième accident impliquant un navire de guerre américain en deux mois.

Le destroyer lance-missiles USS John S. McCain est entré en collision avec le navire marchand Alnic MC, a l'est de Singapour et près du détroit de Malacca aux premières heures de la matinée, a précisé l'US Navy dans un communiqué, ajoutant que cinq marins avaient été blessés.

«Les premiers rapports indiquent que le USS John S. McCain a subi des dommages à bâbord arrière», selon le communiqué.

«Il y a actuellement 10 marins portés disparus et cinq ont été blessés. Des opérations de recherches sont en cours en coordination avec les autorités locales. L'étendue des dommages et les blessures des personnels sont en train d'être examinées. L'incident va faire l'objet d'investigations», précise encore le communiqué.

Pétrolier

Des remorqueurs, un hélicoptère et des bateaux de garde-côtes participent aux opérations de secours, tandis que des avions américains sont aussi impliqués, selon la même source.

Le destroyer se dirigeait vers le port de Singapour au moment de la collision qui s'est produite lundi à 05H24 (23H24 dimanche en Suisse), selon l'US Navy.

L'autre bateau impliqué dans la collision est un pétrolier battant pavillon du Liberia utilisé pour le transport de pétrole et produits chimiques et pesant plus de 30'000 tonnes, selon le site internet spécialisé dans l'industrie Marine Traffic.

Seconde collision en deux mois

C'est la seconde collision récente impliquant un navire de guerre américain. Le 17 juin, sept marins avaient péri dans une collision entre le destroyer USS Fitzgerald et un porte-conteneurs battant pavillon philippin, au large de la ville japonaise de Yokosuka, où transitent de nombreux porte-conteneurs qui se rendent dans les ports de Tokyo et Yokohama.

Le bâtiment militaire avait été fortement endommagé côté tribord par un violent choc avec l'ACX Crystal, beaucoup plus massif. La collision avait provoqué une entrée d'eau dans une salle des machines, la salle de radio et des espaces de couchage, dans lesquels des plongeurs avaient retrouvé les corps des marins, âgés de 19 à 37 ans.

L'équipage du destroyer sera «certainement» tenu responsable de l'accident, avait déclaré il y a un mois un responsable du Pentagone.

Le destroyer USS John S. McCain impliqué dans la collision lundi s'était approché le 10 août à six milles marins du récif Mischief - récif Meiji en chinois -, qui fait partie de l'archipel disputé des Spratleys, avait alors indiqué sous couvert d'anonymat un responsable américain. (afp/nxp)